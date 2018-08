Zahl der Toten nach Brückeneinsturz erhöht sich auf 37

Genua (Reuters) - Die Zahl der Toten nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua ist auf 37 gestiegen.

The collapsed Morandi Bridge is seen in the Italian port city of Genoa, Italy August 15, 2018. REUTERS/Stefano Rellandini

Weitere 16 Menschen seien bei dem Unglück verletzt worden, erklärte die Polizei. Auch am Mittwoch suchten Hunderte Feuerwehrleute in den Trümmern weiter nach Überlebenden. Kräne hoben Betonklötze von der Größe eines Lastwagens an, um ihnen die Arbeit zu erleichtern. Dutzende Fahrzeuge waren am Dienstag aus einer Höhe von etwa 50 Metern in ein Flussbett, auf Bahngleise und mehrere Gebäude gestürzt, als die Brücke im strömenden Regen zusammenbrach.

In Bevölkerung und Politik wurden unterdessen Schock und Trauer zunehmend von Wut über den schlechten Zustand des 50 Jahre alten Viadukts abgelöst. Verkehrsminister Danilo Toninelli forderte die Führung des Betreibers der eingestürzten Brücke in zum Rücktritt auf. Zugleich kündigte er an, dass dem Unternehmen die Lizenz zum Betrieb der Straße entzogen werden solle und es mit Strafzahlungen von bis zu 150 Millionen Euro belegt werden könnte. “Autostrade per l’Italia war nicht in der Lage, die Verpflichtungen aus dem Vertrag zur Verwaltung der Infrastruktur zu erfüllen”, sagte er dem staatlichen Sender RAI 1.