Di Maio - Italiens Regierung erwägt Defizit-Erhöhung

Rom (Reuters) - Italiens Regierung erwägt nach den Worten von Vize-Ministerpräsident Luigi Di Maio eine Erhöhung des Haushaltsdefizits, um einen glaubwürdigen Wachstumsplan zu finanzieren.

FILE PHOTO: Italian Deputy PM Luigi Di Maio speaks during a news conference in Cairo, Egypt August 29, 2018. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo

Ihm sei klar, was dies bedeute und was dadurch an den Märkten geschehen könne, sagte der Politiker der populistischen 5-Sterne-Bewegung am Donnerstag in einem Rundfunkinterview. Der Regierung gehe es vorrangig darum, das Leben der Italiener zu verbessern und nicht darum, die Finanzmärkte zu beruhigen.

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici hatte zuvor die Regierung in Rom zu einer verlässlichen Haushaltspolitik und einer Reduzierung des Defizits aufgerufen. Italien habe eine sehr hohe Verschuldung von rund 130 Prozent der Wirtschaftsleistung, sagte Moscovici in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. “Um diese Schulden zu reduzieren, brauchen Sie eine verlässliche Fiskalpolitik.” Das bedeute, dass das nominale Defizit unter Kontrolle gehalten und das strukturelle Defizit reduziert werden müsse.