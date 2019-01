Italien will Defizitziel ohne neue Sparmaßnahmen einhalten

Italian Economy Minister Giovanni Tria attends a eurozone finance ministers meeting in Brussels, Belgium January 21, 2019. REUTERS/Francois Lenoir

Davos (Reuters) - Trotz eingetrübter Aussichten für die Wirtschaft will Italien das Defizitziel in diesem Jahr ohne neue Sparmaßnahmen einhalten.

Um die Neuverschuldung bei 2,04 des Bruttoinlandsprodukts zu begrenzen, seien keine Korrekturen nötig, sagte Wirtschafts- und Finanzminister Minister Giovanni Tria am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Angesichts eines langsameren Wachstums befürchten viele Experten allerdings, dass das Defizit ohne zusätzliche Einsparungen im Haushalt höher ausfallen wird.

Die Regierung aus populistischer 5-Sterne-Bewegung und rechter Lega plant wegen der Umsetzung kostspieliger Wahlversprechen wie einem Grundeinkommen und einem niedrigeren Renteneintrittsalter mit einem deutlich höheren Defizit als ihre Vorgängerregierung. Deswegen gab es erbitterten Streit mit der EU-Kommission. Erst auf Druck der Brüsseler Behörde ließ die Regierung von ihrem ursprünglichen Ziel von 2,4 Prozent ab. Hauptkritikpunkt ist der Schuldenberg in Höhe von gut 131 Prozent der Wirtschaftsleistung. Von allen Staaten der Euro-Zone kommt nur Griechenland auf eine schlechtere Quote.