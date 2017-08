Auswärtiges Amt hat Kontakt zu Aktivisten in Italien

Migrants on a wooden boat are rescued by German NGO Jugend Rettet ship "Juventa" crew in the Mediterranean sea off Libya coast, June 18, 2017. Picture taken on June 18, 2017.

Berlin (Reuters) - Das Auswärtige Amt hat nach Angaben aus Diplomatenkreisen mit den deutschen Aktivisten auf dem in Italien festgesetzten Flüchtlingsrettungsboot "Iuventa" Verbindung aufgenommen.

"Wir beobachten die Lage vor Ort, stehen mit den betroffenen Deutschen in Kontakt und stehen – so gewünscht – für eine konsularische Betreuung zur Verfügung", hieß es am Donnerstag in Diplomatenkreisen. Die italienische Küstenwache hatte das Boot der deutschen Organisation "Jugend Rettet" am Mittwoch im Mittelmeer gestoppt und nach Lampedusa eskortiert. Die Aktivisten würden der Beihilfe zur illegalen Einwanderung aus Libyen verdächtigt, erklärte die Staatsanwaltschaft. Es ist das erste Mal, dass Italien ein Flüchtlingsrettungsboot festsetzt.

"Die Beweise sind schwerwiegend", sagte Staatsanwalt Ambrogio Cartosio in der sizilianischen Stadt Trapani. "Wir haben Beweise für Begegnungen zwischen Schleusern, die illegale Einwanderer zur 'Iuventa' begleitet haben, und Mitgliedern der Besatzung." Die Polizei untersuchte die "Iuventa". Die Beamten übernahmen die Kontrolle über das Boot und brachen damit in einen größeren Hafen auf. Bereits im Mai hatte Cartosio einige der acht Hilfsorganisationen im Mittelmeer der Zusammenarbeit mit den Schleusern verdächtigt. Manche Rettungscrews schienen schon vorher zu wissen, wo die nicht seetüchtigen Flüchtlingsboote später auftauchten, sagte er.

"Jugend Rettet" - Seenotrettung Bleibt Oberste priorität

Die italienische Regierung verlangt von den nichtstaatlichen Hilfsorganisationen, einen Verhaltenskodex zu unterschreiben, wenn sie im südlichen Mittelmeer unterwegs sind. Dazu gehört die Bereitschaft, einen bewaffneten Polizisten an Bord zu nehmen. "Jugend Rettet" gehört wie "Ärzte ohne Grenzen" zu den Gruppen, die den Kodex nicht unterzeichneten. Dies habe allerdings nichts damit zu tun, dass das Boot gestoppt wurde, sagte Cartosio.

"Jugend Rettet" erklärte über Twitter, die Rettung von Menschenleben habe oberste Priorität für die Organisation, und dies werde auch in Zukunft so bleiben. Italiens Fünf-Sterne-Bewegung wirft den Helfern vor, einen Taxi-Service für Migranten zu betreiben. Die rechtspopulistische Lega Nord fordert die Beschlagnahme alle Schiffe der Aktivisten. Die Organisationen selbst argumentieren, ohne ihren Einsatz würden Tausende Menschen auf See sterben. In diesem Jahr sind nach Angaben des Innenministeriums in Rom vor allem über Libyen mehr als 95.000 Flüchtlinge nach Italien gekommen. 2230 Menschen - überwiegend Afrikaner - kamen bei der Überfahrt ums Leben. "Jugend Rettet" ist nach eigenen Angaben seit Juli 2016 im Mittelmeer aktiv und hat seither rund 6500 Menschen gerettet.