Berlusconi - Italien kann nicht aus dem Euro austreten

Rom (Reuters) - Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi hält einen Austritt des Landes aus der Währungsunion nicht für machbar.

Forza Italia party leader Silvio Berlusconi arrives for a rally in Catania, Italy, November 2, 2017. REUTERS/Antonio Parrinello

Dies wäre für die Wirtschaft Italiens nicht tragbar, sagte Berlusconi am Dienstag im italienischen Rundfunk. Sein Kollege im Rechtsbündnis, Lega-Nord-Chef Matteo Salvini, stimme dem zu. Mit der Gemeinschaftswährung solle zudem weiter so umgegangen werden wie es EZB-Präsident Mario Draghi bisher getan habe. In Italien hat die heiße Phase des Wahlkampfs begonnen. Jüngsten Umfragen zufolge könnte das Bündnis aus der Partei Berlusconis, Forza Italia, mit der rechtspopulistischen Lega Nord und der Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens) die Wahl am 4. März gewinnen, dabei aber die absolute Mehrheit verfehlen.