Italiens Vize-Regierungschef fürchtet keine Attacke auf Märkte

Mailand (Reuters) - Italiens Vize-Regierungschef Luigi Di Maio fürchtet keine Attacke durch Spekulanten.

FILE PHOTO: Newly appointed Italian Prime Minister Giuseppe Conte shakes hands with undersecretary for Prime Minister Giancarlo Giorgetti at Chigi palace in Rome, Italy, June 1, 2018. REUTERS/Alessandro Bianchi/File Photo

“Ich sehe keine konkrete Gefahr”, sagte Di Maio der italienischen Tageszeitung “Corriere della Sera” vom Montag. “Dabei handelt es sich mehr um die Hoffnung der Opposition.” Der Spitzenpolitiker bei der rechtsextremen Lega und Mitarbeiter von Ministerpräsident Giuseppe Conte, Giancarlo Giorgetti, hatte am Sonntag der Zeitung “Libero” gesagt, Italien stelle sich auf eine Attacke durch Spekulanten im August ein. Der geringe Handel in den Sommermonaten begünstige derartige Angriffe, sagte er. “Die Märkte sind voller hungriger spekulativer Fonds, die ihre Beute ausspähen und zugreifen. Schaut auf die Türkei.” Am Freitag hatte die türkische Lira etwa ein Fünftel an Wert verloren. Italien sei jedoch gerüstet, sagte Giorgetti.

Der parteilose Außenminister Enzo Moavero Milanesi sagte der Zeitung “Il Foglio” vom Samstag, der Kollaps der türkischen Lira zeige, wie wichtig die Euro-Mitgliedschaft für Italien sei. “Diejenigen, die Zweifel haben, ob eine Währung wie der Euro gut ist, sollen sorgfältig darauf schauen, was in der Türkei passiert.” Geschürt wurde der Lira-Verfall unter anderem von Sorgen über die Einflussnahme der türkischen Regierung auf die Notenbank. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gilt als Gegner hoher Zinsen. Die türkische Zentralbank kündigte am Montag Maßnahmen an, um den Verfall der Lira zu stoppen.[nL5N1V40W1]

Vor der Wahl im März hatte sich die Lega für einen Austritt Italiens aus der Euro-Zone eingesetzt. Seit Bildung der Regierung mit der populistischen 5-Sterne-Bewegung hat sie jedoch mehrfach bestritten, die Abkehr von der Gemeinschaftswährung zu planen.

An Italiens Finanzmarkt herrschte zuletzt Unruhe. Investoren befürchteten, dass die Regierung die europäischen Fiskalregeln ignorieren und die Schulden in die Höhe treiben könnte. Der Risikoaufschlag für italienische Staatsanleihen im Vergleich zu deutschen Bonds legte am Montag zu und war so hoch wie zuletzt Ende Mai.

Italien stimmte die Bevölkerung und die Euro-Partner bereits in der vergangenen Woche auf einen langsameren Abbau der hohen Verschuldung ein. Di Maio erklärte, sie wollten die EU davon überzeugen, Reformen in Angriff zu nehmen, die sowohl den Abbau von Schulden erlauben als auch die Nachfrage im Land antreiben. Der Haushaltsentwurf für 2019 soll im September im Parlament eingebracht und einen Monat später der EU-Kommission vorgelegt werden.