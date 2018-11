Generali hält auch in Deutschland Ausschau nach Übernahmen

The Generali logo is seen on the company's Tower, designed by Iraqi-British architect Zaha Hadidat, at the Milan's CityLife district, Italy November 5, 2018. REUTERS/Stefano Rellandini

München (Reuters) - Nach dem großen Umbau des Deutschland-Geschäfts sieht sich der italienische Versicherer Generali wieder in der Lage, Übernahmen zu stemmen.

“Wir sind für jede mögliche Akquisition offen”, sagte Deutschland-Chef Giovanni Liverani am Donnerstag auf einem Versicherer-Kongress des “Handelsblatts” in München. “Deutschland ist eines der Länder, in denen wir wachsen wollen.” Generali-Konzernchef Philippe Donnet hatte am Mittwoch erklärt, der Versicherer habe in den nächsten Jahren bis zu vier Milliarden Euro für Zukäufe reserviert, vorzugsweise in Europa.

Generali will sich in Deutschland künftig auf die eigene Marke und den Online-Versicherer Cosmos Direkt konzentrieren. Das rund 40 Milliarden Euro schwere Geschäft mit klassischen Lebensversicherungen soll an den Bestandsmanager Viridium verkauft werden. “Die (Finanzaufsicht) BaFin analysiert zurzeit jedes kleine Detail”, berichtete Liverani. Er glaube, dass andere Versicherer, die unter den niedrigen Zinsen litten, dem Beispiel der Generali folgten.