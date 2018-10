Italienische Regierung - Kein Grund für Änderungen am Haushalt

Brüssel (Reuters) - Italien steuert im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission auf Konfrontationskurs.

Italian Prime Minister Giuseppe Conte holds a news conference at the European Union leaders summit in Brussels, Belgium October 18, 2018. REUTERS/Toby Melville

Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte am Freitag in Brüssel, er sehe keinen Grund, Änderungen an dem Budget für 2019 vorzunehmen. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici erklärte, er wolle die Spannungen mit Italien abbauen und suche trotz der Meinungsverschiedenheiten einen konstruktiven Dialog.

Die EU-Kommission hat der Regierung aus rechter Lega und populistischer 5-Sterne-Bewegung zuletzt per Brief mitgeteilt, der Haushaltsentwurf sei ein besonders gravierender Verstoß gegen die EU-Regeln. Sie räumte Italien eine Frist bis Montag ein, um auf die Bedenken zu antworten. Conte sagte dazu am Freitag, der Brief sei “der Beginn einer Diskussion”. Italien werde am Montag darauf antworten.