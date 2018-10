Italien eskaliert Haushaltsstreit mit EU - Börsen unter Druck

Rom (Reuters) - Italien zeigt sich im Haushaltsstreit mit den Euro-Partnern unbeugsam.

FILE PHOTO: Italian Deputy PM Luigi Di Maio speaking during a news conference in Cairo, Egypt August 29, 2018. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo

Die Regierung werde ihr Defizitziel für 2019 von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung nicht aufgeben, sagte Vize-Regierungschef Luigi Di Maio am Dienstag in einem Radio-Interview. “Wir werden keinen Millimeter weichen.” Zugleich warf er Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor, den Sturz seiner Regierung zu wünschen. Daran bestehe kein Zweifel. Die Euro-Finanzminister hatten die Ausgabenpläne aus Rom am Montag als zu hoch kritisiert.

Am Finanzmarkt kamen angesichts der Entwicklung Sorgen vor einer neuen Euro-Schuldenkrise auf. Der Dax in Frankfurt verlor bis zu ein Prozent, an der Mailänder Börse ging es um 1,4 Prozent bergab. Die Renditen italienischer Anleihen stiegen.

Di Maio sagte, die Gegner seiner Regierung wollten die Finanzmärkte ausnutzen, um die Regierungskoalition aus seiner populistischen 5-Sterne-Bewegung und der rechten Lega zu schwächen. Diese Versuche schlügen aber fehl, weil sich die Koalition einig sei. EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis erklärte, die EU-Kommission sei weiter offen für Gespräche und hoffe, dass Italien seinen Haushalt für 2019 in Einklang mit den EU-Regeln bringe.

Für Verunsicherung am Markt sorgten auch Gedankenspiele in der Regierungspartei Lega über einen Ausstieg aus dem Euro. “Ich bin ehrlich überzeugt davon, dass Italien die meisten seiner Probleme lösen würde, wenn es eine eigene Währung hätte”, sagte der Lega-Wirtschaftsexperte Claudio Borghi. Er gilt als Euroskeptiker und sitzt dem Haushaltsausschuss des Unterhauses vor. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici erklärte daraufhin, Italien wisse, dass es durch den Euro geschützt werde. Ein starkes Italien sei im Interesse der Euro-Zone, und umgekehrt seien ein starker Euro und eine starke Euro-Zone im italienischen Interesse. “Deswegen lasst uns zusammenarbeiten, lasst uns ruhig bleiben, lasst uns konstruktiv arbeiten”, sagte Moscovici vor einem Treffen der EU-Finanzminister. Die Maio sagte, die Regierung in Rom wolle weder die Europäische Union noch die Euro-Zone verlassen.

Beim Treffen der Euro-Finanzminister am Montag in Luxemburg hatte Eurogruppen-Chef Mario Centeno gesagt, die Budgetziele aus Rom hätten Fragen und Sorgen ausgelöst. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte gemahnt, man müsse strikt und fair mit Italien umgehen, um eine weitere Krise zu vermeiden. Auslöser des Streits waren die vorige Woche vorgelegten Haushaltspläne für 2019. Die populistische Regierung in Rom will stärker investieren und kostspielige Wahlversprechen umsetzen - gegen den Willen des eigenen Finanzministers Giovanni Tria und Bedenken in Brüssel. Zu den Kernpunkten des Pakets gehören ein Grundeinkommen für Arme und ein niedrigeres Rentenalter. Die Neuverschuldung soll daher 2019 bei 2,4 Prozent liegen. Der parteilose Tria wollte das Defizit auf 1,6 Prozent begrenzen, um die Finanzmärkte zu beruhigen.