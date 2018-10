Italien fordert von EU unvoreingenommene Diskussion über Haushalt

Rom (Reuters) - Die Zugehörigkeit Italiens zur Europäischen Union ist nach Worten von Ministerpräsident Giuseppe Conte unverzichtbar.

Italy's Prime Minister Giuseppe Conte attends a news conference at Chigi Palace in Rome, Italy, September 24, 2018. REUTERS/Alessandro Bianchi

Entsprechend äußerte sich Conte am Dienstag im Parlament. Er sagte ferner, die Regierung sei stolz auf ihren Haushalt für 2019 und wolle der EU-Kommission ihre Strategie ohne Vorurteile erläutern. Die Regierung aus populistischer 5-Sterne-Bewegung und rechter Lega hatte den Entwurf für das kommende Haushaltsjahr am Montag verabschiedet. Er sieht eine deutlich höhere Neuverschuldung vor als von der Vorgängerregierung in Aussicht gestellt. Damit geht Italien auf Konfrontationskurs zur EU. “Wir sind davon überzeugt, dass ein Sparkurs nicht länger der Weg ist, den wir gehen sollten”, sagte Conte.