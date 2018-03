Italien schafft stärkstes Wachstum seit 2010

Rom (Reuters) - Italiens Wirtschaft hat 2017 von der Erholung in anderen Ländern der Euro-Zone profitiert und das stärkste Wachstum seit 2010 verbucht.

Das Bruttoinlandsprodukt stieg nach Angaben vom Donnerstag um 1,5 Prozent und damit sogar noch etwas stärker als zunächst angenommen. Auch das Haushaltsdefizit fiel 2017 mit 1,9 Prozent geringer aus als zunächst angenommen. Experten verwiesen jedoch auf die strukturellen Schwierigkeiten, welche das Wachstum in Italien bremsen würden. Drei Tage vor der Parlamentswahl dürften sowohl die Regierung als auch die Opposition die Daten in ihrem sinne interpretieren.

Unter der Partito Democratico (PD) von Matteo Renzi hat Italien zwar 2014 die schwerste Rezession seit dem zweiten Weltkrieg hinter sich gelassen. Das Land hinkt aber beim Wachstum hinter den anderen Euro-Staaten hinterher. Die Wirtschaftsleistung ist immer noch sechs Prozent niedriger als vor Ausbruch der Finanzkrise 2008. Deutschland hatte den Konjunktureinbruch dagegen bereits nach wenigen Quartalen wieder wettgemacht.

Zugleich nahm die Armut in Italien zu. Die Arbeitslosigkeit ist höher als im Euro-Schnitt und die Staatsverschuldung ist mit 131,5 Prozent die nach Griechenland zweithöchste im Euro-Raum. Axel D. Angermann, Chefvolkswirt des Investmenthauses Feri, machte unter anderem die historisch gewachsenen Wirtschaftsstrukturen mit vielen Kleinstbetrieben für die Wachstumsschwäche in Italien verantwortlich. Um die Wirtschaft in Schwung zu bekommen, wären strukturelle Reformen wie der Abbau von Bürokratie nötig. “Die Aussichten, dass eine neue Regierung Reformen in Angriff nimmt und damit das Potenzialwachstum nach oben treiben kann, sind allerdings gering”, schränkte er ein.

Bei der Wahl am Sonntag liegt das Mitte-Rechts-Lager von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi Umfragen zufolge mit 35 bis 37 Prozent vorne, gefolgt von der Fünf-Sterne-Bewegung, der vom Komiker Beppe Grillo gegründeten Anti-Establishment-Partei. Der Mitte-Links-Block von Ministerpräsident Paolo Gentiloni landet Umfragen zufolge auf Platz drei.