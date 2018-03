Parlamentswahl in Italien könnte Patt-Situation bringen

Rom (Reuters) - Nach der Parlamentswahl am Sonntag könnte Italien auf eine Pattsituation und eine schwierige Regierungsbildung zusteuern.

Forza Italia party leader Silvio Berlusconi casts his vote at a polling station in Milan, Italy March 4, 2018. REUTERS/Stefano Rellandini

Umfragen zufolge erreicht kein Block die nötige Mehrheit. Stärkste Kraft dürfte der Mitte-Rechts-Block werden, zu dem sich die Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi, die fremdenfeindliche Lega und weitere weit rechtsstehende Parteien zusammengeschlossen haben. Ob sie auch eine Mehrheit der Mandate erreichen, war unklar.

Die gut 50 Millionen Wahlberechtigten waren aufgefordert, bis 23.00 Uhr (MEZ) ihre Stimme abzugeben. Auch wegen des neuen Wahlsystems, einer Mischung aus Persönlichkeits- und Verhältniswahl, könnte das Endergebnis erst spät am Montag vorliegen. Prognosen sollen gleich nach Schließung der Wahllokale veröffentlicht werden. Wann es erste belastbare Hochrechnungen gibt, ist ungewiss.

Der Wahlkampf war geprägt von Unzufriedenheit über die Wirtschaftsentwicklung, hohe Arbeitslosigkeit und Flüchtlingszuwanderung. Davon könnten die extremen Parteien profitieren. So halten es einige Experten für möglich, dass die Lega von Matteo Salvini, die das“Nord” aus ihrem Namen gestrichen hat und im Süden auf Stimmenfang ging, Berlusconis Forza Italia überholt. Salvini will die 600.000 Flüchtlinge zurückschicken, die in den vergangenen vier Jahren in Italien gestrandet sind. Auf den gesamten Mitte-Rechts-Block dürften 35 bis 37 Prozent der Stimmen entfallen.

Stärkste Einzelpartei dürften die Cinque Stelle, die populistische Fünf-Sterne-Bewegung von Luigi Di Maio, mit 27 bis 29 Prozent werden. Sie wird wohl die nötige Mehrheit ebenso verfehlen, wie das Mitte-Links-Bündnis von Ministerpräsident Paolo Gentiloni, für das 27 bis 29 Prozent vorhergesagt wurden. Ob der Sozialdemokrat im Falle eines Wahlsieges wieder die Regierung führt oder sein Parteifreund und Chef des Partito Democratico, Ex-Regierungschef Matteo Renzi, blieb offen.

GENTILONI BRINGT GROSSE KOALITION ALLA TEDESCA INS SPIEL

“Ich denke, dass die Fünf-Sterne gewinnen werden”, sagte Giuseppe Ottaviani, der in Amelia in Mittelitalien wählte.“Aber ich bin auch besorgt, dass es keinen Sieger geben wird. Beide Szenarien wären eine Katastrophe.”

Gentiloni hat eine stabile Regierung in Aussicht gestellt und eine große Koalition nichtpopulistischer Parteien ins Spiel gebracht, ähnlich wie in Deutschland. Das wäre ein Bündnis aus Partito Democratico und Forza Italia - wenn es dafür reicht. Berlusconi selbst könnte nicht Ministerpräsident werden, da er nach seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung bis 2019 kein öffentliches Amt bekleiden darf. Der 81-Jährige hat für den Fall eines Sieges einen langjährigen Weggefährten als Regierungschef vorgeschlagen: den Präsidenten des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani.

“Ich würde es gern sehen, dass die Parteien zum Wohle des Landes zusammenarbeiten”, sagte der 20-jährige Luca Hammad nach der Stimmabgabe in Rom.“Ich hoffe, dass die Wahl einen Wechsel für die jungen Leute bringt. Selbst wenn man einen Job findet, sind die Löhne so niedrig, dass es sich kaum lohnt zu arbeiten.”