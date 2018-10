IWF-Chefin Lagarde - China muss Währung flexibler werden lassen

Nusa Dua (Reuters) - IWF-Chefin Christine Lagarde hat China aufgefordert, an seinem Kurs einer Flexibilisierung des Wechselkurssystems festzuhalten.

IMF Managing Director Christine Lagarde speaks during International Monetary Fund - World Bank Annual Meeting 2018 in Nusa Dua, Bali, Indonesia, October 11, 2018. REUTERS/Johannes P. Christo

“Wir sehen mehr und mehr Länder, China eingeschlossen, die ihre Währungen freigeben”, sagte Lagarde am Donnerstag. Der Internationale Währungsfonds unterstütze den Kurs der Regierung in Peking, die Wechselkurse flexibler zu gestalten.

Die chinesische Notenbank hat den Yuan zuletzt die psychologisch wichtige Marke von 6,9 zum Dollar durchbrechen lassen, die Währung wertete daraufhin weiter ab. Die Regierung in Peking bekräftigte zuletzt, ihre Währung nicht als Waffe im Handelsstreit mit den USA einzusetzen. Analysten verweisen jedoch darauf, dass chinesische Exportgüter bei einer schwächeren Landeswährung günstiger werden. US-Präsident Donald Trump hat der Regierung in Peking wiederholt vorgeworfen, die Währung zu manipulieren und sich so Handelsvorteile zu verschaffen.