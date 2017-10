Deutschland will zurück zur Normalität in Geldpolitik

Berlin (Reuters) - Deutschland dringt unmittelbar vor der Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) auf ein Ende der weltweit lockeren Geld- und Finanzpolitik.

“Wir brauchen jetzt einen Ausstieg aus dem Außergewöhnlichen”, schrieb der Chef-Volkswirt des Bundesfinanzministeriums, Ludger Schuknecht, am Montag in einer Veröffentlichung seines Hauses. Das IWF-Jahrestreffen, das am Dienstag in Washington beginnt, wäre ein exzellenter Zeitpunkt, um ein Signal in diese Richtung auszusenden. Für diese Position, die mit einem Appell zu mehr Schulden verbunden ist, sprächen auch die verbesserten Wachstumsaussichten in der Welt. Wie aus deutschen Regierungskreisen verlautet, wird der IWF seine Wachstumsprognosen für 2017 und 2018 anheben.

Der IWF erwartet bislang für das laufende Jahr ein globales Wachstum von 3,5 Prozent und für 2018 von 3,6 Prozent. Für Deutschland rechnet der Fonds mit 1,8 Prozent Wachstum in diesem und 1,6 Prozent im nächsten Jahr. Am Dienstag will der IWF neue Prognose vorlegen. IWF-Chefin Christine Lagarde hat bereits eine leichte Revision der bisherigen Zahlen nach oben signalisiert.

Schuknecht, der auch G20-Chefvorbereiter im Bundesfinanzministeriums ist, wünscht sich ein “starkes Bekenntnis” auf internationaler Ebene, die Politik übermäßiger Schulden und von lockeren Ausgaben und Geld zu beenden. Er sieht sich von Warnungen des IWF bestätigt, in denen von wachsenden Risiken einer lockeren Politik für die Finanzstabilität die Rede ist. Es komme jetzt darauf an, für mehr Nachhaltigkeit beim Wachstum zu sorgen, sich besser gegen etwaige externe Schocks zu wappnen und übergroße Verwundbarkeiten zu vermeiden, schrieb er. Nach vielen Jahren der Nachfragestärkung rund um den Globus müsse nun die Grundlage für Wachstum gefestigt werden.

Mit Blick auf das G20-Finanzministertreffen wertete ein hoher deutscher Regierungsvertreter die deutsche G20-Präsidentschaft als Erfolg. Der Internationale Währungsfonds (IWF) habe vieles von dem aufgegriffen, was Deutschland als Schwerpunkte gesetzt habe, argumentierte er. Dazu zähle etwa die Haltung zur Notwendigkeit einer Haushaltskonsolidierung in vielen Ländern und zu Strukturreformen. Am Rande treffen sich traditionell die Finanzminister der G20-Länder. Dort hat derzeit noch Deutschland die Präsidentschaft inne, übergibt sie aber zum 1. Dezember dann an Argentinien.