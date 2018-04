Blatt - Japanischer Broker Monex will Kryptobörse Coincheck kaufen

Frankfurt (Reuters) - Die von einem Hacker-Skandal erschütterte Kryptobörse Coincheck steht einem Zeitungsbericht zufolge vor der Übernahme durch den japanischen Online-Broker Monex.

Coincheck CEO Koichiro Wada attends a news conference in Tokyo, Japan, March 8, 2018. REUTERS/Issei Kato

Wie das Wirtschaftsblatt “Nikkei” am Dienstag schreibt, bietet der Broker umgerechnet mehrere Dutzend Millionen Euro für die japanische Handelsplattform, der im Januar bei einem Cyber-Angriff digitale Münzen im Volumen von umgerechnet 437 Millionen Euro abhandengekommen waren.. Die Übernahmespekulationen bescherten Monex den größten Kurssprung in seiner Firmengeschichte. Die Aktien stiegen am Dienstag um gut 23 Prozent. Dabei wechselten fast 28 Mal so viele Monex-Titel den Besitzer wie an einem Durchschnittstag.

Ein offizielles Gebot soll der Zeitung zufolge in den kommenden Tagen vorgelegt werden. Monex bestätigte das Interesse an Coincheck.