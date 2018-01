Japanische Industrieproduktion wächst stärker als erwartet

Tokio (Reuters) - Die japanische Industrie bleibt auf Wachstumskurs. Die Produktion legte im Dezember um 2,7 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch mitteilte.

Das ist das stärkste Plus seit acht Monaten und der dritte monatliche Anstieg in Folge. Analysten hatten mit 1,6 Prozent gerechnet. Im November hatte das Plus 0,5 Prozent betragen.

Die globale Wirtschaft nehme Fahrt auf und die Exporte legten zu, sagte Takeshi Minami, Chefvolkswirt beim Norinchukin Research Institute, zu den Zahlen. Das treibe die Produktion an.

Die starken Dezember-Daten lassen darauf schließen, dass auch das japanische Bruttoinlandsprodukt im Schlussquartal 2017 solide gewachsen ist. Die Wirtschaft des Landes befindet sich in der besten Verfassung seit Jahren.