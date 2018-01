Verbraucherpreise in Japan im Dezember gestiegen

Tokio (Reuters) - In Japan sind die Verbraucherpreise im Dezember gestiegen.

Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrage 0,9 Prozent, teilte die Regierung am Freitag in Tokio mit. Von Reuters befragte Analysten hatten auch mit einer Inflationsrate in dieser Höhe gerechnet. Die Teuerungsrate für Tokio, die einen Monat früher vorliegt als die für das gesamte Land, betrug im Januar 0,7 Prozent.

Die japanische Notenbank betreibt eine ultralockere Geldpolitik und will die Inflation in die Nähe von zwei Prozent bringen.