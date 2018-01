Japan - Behörden kündigen nach Mega-Kryptowährungsdiebstahl Strafe an

Tokio (Reuters) - Die japanischen Behörden haben ein Strafe gegen die Krypto-Börse Coincheck angekündigt, bei der Hacker Digitalwährung im Wert von rund 430 Millionen Euro erbeutet haben.

Die Finanzmarkt-Regulierer würden die Strafe noch am Montag verkünden, teilte die Regierung mit. Coincheck ist einer der wichtigsten Handelsplätze für Digital-Währungen und der Schaden von 58 Milliarden Yen ist einer der größten, den Hacker in dem Bereich je anrichteten. Coincheck hatte nach dem Vorfall am Freitag die Auszahlung von nahezu allen Kryptowährungen ausgesetzt. Am Sonntag hatte die Börse dann angekündigt, ihre rund 260.000 betroffenen Kunden für einen Großteil ihrer Verluste entschädigen zu wollen.

Die Regulierer hatten Insidern zufolge am Sonntag die rund 30 Kryptobörsen-Betreiber Japans vor möglichen weiteren Hacker-Attacken gewarnt und sie zu erhöhten Sicherheitsmaßnahmen aufgefordert.

Coincheck hatte nach dem Diebstahl erklärt, die gestohlenen Coins vom Typ NEM seien in einem so genannten “hot wallet” statt in einem sichereren “cold wallet” außerhalb des Internets aufbewahrt worden. Coincheck hatte dies mit technischen Schwierigkeiten und Personalmangel begründet.

Im Jahr 2014 hatte eine Cyberattacke den einst wichtigsten Bitcoin-Handelsplatz Mt. Gox in die Pleite getrieben. Damals verschwanden etwa 850.000 Bitcoin im damaligen Wert von rund einer halben Milliarde Dollar.