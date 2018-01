Japans Notenbank bleibt ihrer lockeren Linie auch 2018 treu

Tokio (Reuters) - Trotz der Eindämmung der Geldflut in den USA und der Euro-Zone hält Japans Notenbank auch nach der Jahreswende an ihrer ultra-lockeren Linie fest.

Der Strafzins auf Einlagen von Finanzinstituten bleibt bei 0,1 Prozent, wie die Bank von Japan (BoJ) am Dienstag mitteilte. Zudem strebt sie weiterhin eine Rendite von rund null Prozent auf zehnjährige Staatsanleihen an. “Für Japans Wirtschaft ist es wichtig, dass die BoJ geduldig ihre kraftvolle Politik der geldpolitischen Lockerung fortsetzt”, sagte Notenbankchef Haruhiko Kuroda.

Die Zentralbank ist laut Kuroda wegen der anhaltend niedrigen Inflation noch nicht in der Lage, die Zügel zu straffen. Anders als in anderen Währungsgebieten, wo die Teuerungsraten bereits um 1,5 Prozent pendelten, sei in Japan noch immer kaum Preisauftrieb spürbar. Dabei hat sich die BoJ auf die Fahnen geschrieben, mit ihrer Geldschwemme dafür zu sorgen, dass die Inflationsrate bis Anfang des kommenden Jahrzehnts auf die Marke von zwei Prozent getrieben wird: “Diese ist noch in einer gewissen Entfernung. Daher können wir noch nicht darüber sprechen, wie wir eine Abkehr von der ultra-lockeren Geldpolitik takten”, so Kuroda.

Mit Blick auf die Preisentwicklung schlug die Bank of Japan dennoch etwas optimistischere Töne an. Sie schätzte die Inflationsaussichten etwas günstiger ein als vor drei Monaten, als sie von gedämpften Aussichten sprach. Das stützte die Landeswährung Yen.

Die Notenbank versucht seit Jahren mit Wertpapierkäufen in großem Stil, der Konjunktur Auftrieb zu verleihen. Eine Spirale aus fallenden Preisen, sinkenden Löhnen und stockenden Investitionen hatte Japan lange Zeit gelähmt. Verbraucher schoben Käufe in der Hoffnung auf immer niedrigere Preise auf.

Kuroda sei von Ministerpräsident Shinzo Abe eigens dafür eingestellt worden, seine Vorstellungen einer ultra-expansiven Geldpolitik durchzusetzen, sagte Chefökonom Uwe Burkert von der Landesbank LBBW. “Abe will, dass die BoJ diese fortsetzt und Kuroda hat gute Chancen, in diesem Jahr eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages bei der BoJ zu erhalten.”