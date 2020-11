Toyota verdoppelt Gewinnprognose dank Erholung in China

FILE PHOTO: Toyota Motor Corp's logo on Estima Hybrid model is pictured at its headquarters in Tokyo, Japan, February 6, 2017. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Tokio (Reuters) - Die Erholung des Automarktes in China stimmt Toyota in der Corona-Krise zuversichtlicher.

Trotz eines Gewinneinbruchs im vergangenen Quartal hat der größte japanische Autobauer am Freitag seine Gewinnprognose für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr mehr als verdoppelt. Der Konzern peile nun ein Betriebsergebnis von 1,3 Billionen Yen (rund 10,6 Milliarden Euro) an, teilte der Volkswagen-Rivale mit. Wegen des globalen Absatzeinbruchs in der Branche in der Corona-Pandemie hatte Toyota im August noch lediglich einen operativen Gewinn von 500 Milliarden Yen (rund 4,1 Milliarden Euro) prognostiziert und damit das schwächste Ergebnis seit neun Jahren.

Die neue Prognose liegt zwar über den Analystenerwartungen, aber immer noch deutlich unter dem Ergebnis des vorherigen Geschäftsjahrs. Im Quartal von Juli bis September fiel der Betriebsgewinn nach Berechnungen von Reuters im Zuge der Corona-Krise binnen Jahresfrist um 24 Prozent auf 506 Milliarden Yen (4,14 Milliarden Euro).