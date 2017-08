Toyota erwägt Ausbau der Allianz mit Mazda

The logo of Mazda is pictured at the 38th Bangkok International Motor Show in Bangkok, Thailand March 28, 2017.

Bangalore (Reuters) - Der japanische Autobauer Toyota erwägt, seine Partnerschaft mit Konkurrent Mazda auszubauen.

Die Toyota-Führung werde am Freitag darüber beraten, teilte das Unternehmen mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Die Wirtschaftszeitung "Nikkei" berichtete, Toyota strebe an, sich mit einem Anteil von rund fünf Prozent an Mazda zu beteiligen. Die Autobauer planten, gemeinsam ein Werk in den USA zu errichten. Auch bei der Entwicklung von Technologien für Elektroautos wollten sie zusammenarbeiten. Die Entscheidung könne bereits im Laufe des Freitag bekanntgemacht werden, hieß es in dem Bericht.

Toyota und Mazda hätten seit ihrer Grundsatzvereinbarung im Mai 2015 mehrere Bereiche für eine Zusammenarbeit ausgelotet, erklärte Toyota. Der Autobauer war im Januar massiv von US-Präsident Donald Trump kritisiert worden. Dieser warf den Toyota vor, in Mexiko gefertigte Autos in die USA zu importieren. Trump hat es einer seiner Prioritäten erklärt, Arbeitsplätze in der Produktion verstärkt wieder in die USA zu holen.