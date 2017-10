Toyota und Mazda arbeiten bei Elektroautos zusammen

Tokio (Reuters) - Die japanischen Autobauer Toyota und Mazda wollen gemeinsam die Entwicklung von Elektroautos vorantreiben.

Toyota Motor President Akio Toyoda and Mazda Motor President Masamichi Kogai attend a joint news conference in Tokyo, Japan August 4, 2017. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Dazu gründeten sie zusammen mit dem Toyota-Zulieferer Denso ein Gemeinschaftsunternehmen, wie beide Autobauer am Donnerstag mitteilten. Toyota soll 90 Prozent an dem Joint Venture halten, Mazda und Denso jeweils fünf Prozent. Entwickelt werden soll eine breite Palette von Fahrzeugen vom Mini-Auto bis zum leichten Lkw. Die Autohersteller stehen unter politischem Druck, auch auf dem Schlüsselmarkt in China, ihre Anstrengungen bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen zu erhöhen.