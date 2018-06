Militär - Flughafen von Rebellenhochburg im Jemen gestürmt

Aden (Reuters) - Im Kampf um die jemenitische Rebellenhochburg Hudeida hat die von Saudi-Arabien geführte Militärallianz der Armee und Anwohnern zufolge den Flughafen der Stadt gestürmt.

A pro-Houthi police trooper stands past a patrol vehicle in the Red Sea port city of Hodeidah, Yemen June 14, 2018. REUTERS/Abduljabbar Zeyad

Nach schweren Gefechten mit den Huthi-Rebellen seien die Truppen am Dienstag auf das Gelände eingedrungen, hieß es in Militärkreisen. Anwohner berichteten von Artillerie- und Maschinengewehrfeuer. “Das ist das erste Mal, dass wir die Kämpfe so klar hören”, sagte ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters. Wenige Stunden zuvor sei der Airport aus der Luft beschossen worden. Die vollständige Rückeroberung des Flughafens wäre ein schwerer Schlag für die Aufständischen.

Die arabischen Staaten erklärten mit, Ziel sei es, sowohl den Flughafen als auch den Hafen einzunehmen. Kämpfe auf den Straßen im Zentrum der Stadt mit 600.000 Einwohnern sollten dagegen vermieden werden. Den Vereinigten Arabischen Emiraten zufolge soll den Huthi-Rebellen eine Rückzugsmöglichkeit in ihre Bastion in der Hauptstadt Sanaa ermöglicht werden.

Die Schlacht um die für die Versorgung der Bevölkerung wichtige Hafenstadt ist die größte ihrer Art seit Beginn des Kriegs zwischen der Militärallianz und den Huthi-Rebellen. Die vor einer Woche gestartete Offensive behindert massiv die Arbeit von Hilfsorganisationen. Über die Stadt am Roten Meer werden fast alle Hilfsgüter in das Land geliefert, in dem 8,4 Millionen Menschen zu verhungern drohen. Seit Jahren haben weder Saudi-Arabien und seine Verbündeten noch die Rebellen entscheidende militärische Fortschritte erzielt. Der schiitische Iran unterstützt die Huthis. Er ringt mit dem sunnitischen Saudi-Arabien um die Vormachtstellung am Persischen Golf.