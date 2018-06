Militärallianz - Haben Flughafen in Rebellenhochburg im Jemen erobert

Aden (Reuters) - Im Kampf um die Rebellenhochburg Hudeida im Jemen hat die von Saudi-Arabien geführte Militärallianz nach eigenen Angaben die Kontrolle über den Flughafen der Stadt übernommen.

Hodeidah port's grain silos are pictured from a nearby shantytown in Hodeidah, Yemen June 16, 2018. REUTERS/Abduljabbar Zeyad

Nun würden Stellungen der Huthi-Rebellen in der Umgebung des Airports ins Visier genommen, sagte ein Militärsprecher dem arabischen TV-Sender Al-Arabija am Mittwoch. Am Dienstag waren Truppen der Allianz auf das Gelände vorgedrungen. Bewohnern zufolge ebbten die Kämpfe am Flughafen ab, stattdessen bombardierten Kampfflugzeuge verstärkt Stellungen der Rebellen am Hafen.

Die Stadt am Roten Meer mit ihren 600.000 Einwohnern ist für die Versorgung der Bevölkerung von größter Bedeutung, da über den dortigen Hafen fast alle Hilfsgüter in das Bürgerkriegsland geliefert werden, in dem 8,4 Millionen Menschen zu verhungern drohen. Zudem ist die Stadt für den Nachschub der Aufständischen strategisch wichtig. Seit Jahren haben weder Saudi-Arabien und seine Verbündeten noch die vom Iran unterstützten Rebellen entscheidende militärische Fortschritte erzielt. Saudi-Arabien versucht, der Exil-Regierung des Jemen wieder zurück an die Macht zu verhelfen, und ringt mit dem Iran um die Vormachtstellung in der Region.