USA rechnen Anfang Dezember mit Friedensgesprächen für Jemen

Secretary of Defense Jim Mattis speaks during a meeting at the Pentagon in Washington, U.S., October 9, 2018. REUTERS/Joshua Roberts

Washington (Reuters) - Die USA erwarten nach den Worten von Verteidigungsminister Jim Mattis, dass Anfang Dezember Friedensgespräche zwischen den jemenitischen Bürgerkriegsparteien zustande kommen.

Es sehe danach aus, dass sowohl die von der UN anerkannte Regierung als auch die Huthi-Rebellen dann nach Schweden kämen, sagte Mattis am Mittwoch in Washington. Der UN-Sondergesandte für den Jemen, Martin Griffith, hatte am Freitag im Sicherheitsrat erklärt, beide Kriegsparteien hätten feste Zusagen zu Friedensgesprächen gemacht, die hoffentlich vor Ende des Jahres in Schweden stattfinden könnten. Im September war ein Versuch gescheitert, weil die Huthis zu dem in Genf angesetzten Treffen nicht erschienen.

In dem seit 2015 andauernden Bürgerkrieg stehen sich die von einer saudiarabischen Militärallianz gestützte, international anerkannte Regierung und pro-iranische Huthi-Milizen gegenüber. Die Huthis kontrollieren inzwischen den größten Teil des Landes. Mehr als 10.000 Menschen kamen ums Leben, über zwei Millionen wurden vertrieben. Die UN warnen vor einer verheerenden Hungersnot im Jemen, der zu den ärmsten Ländern der Welt zählt. Nach Einschätzung der Hilfsorganisation Save the Children sind seit 2015 im Jemen fast 85.000 Kinder verhungert.

Der UN-Gesandte Griffith führte am Mittwoch Gespräche in der Hauptstadt Sanaa, um die Zusagen für die Friedensgespräche in Schweden festzuklopfen. Am Donnerstag wurde er in der Hafenstadt Hodeidah erwartet, über die 80 Prozent der Lebens- und Hilfsmittel in das Land kommen und die nach Vorstellungen der Vereinten Nationen unter UN-Aufsicht gestellt werden soll. Das von den Huthis kontrollierte Hodeidah war zuletzt einer der Brennpunkte der Kämpfe.