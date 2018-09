Kanadischer Bergbaukonzern Barrick Gold schluckt Rivalen Randgold

Toronto/Washington (Reuters) - Milliardenfusion in der Goldminen-Branche: Das kanadische Unternehmen Barrick Gold übernimmt den in Afrika tätigen Konzern Randgold Resources, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten.

A bulldozer operates inside an open pit at Barrick Gold Corp's Veladero gold mine in Argentina's San Juan province, April 26, 2017. Picture taken April 26, 2017. REUTERS/Marcos Brindicci

Der neue Konzern werde einen Marktwert von 18,3 Milliarden US-Dollar haben, erklärte Randgold. Das Management werde seinen Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen. Laut Barrick sollen Randgold-Aktionäre für ihre Anteile jeweils gut sechs neue Barrick-Papiere bekommen. Randgold ist auf der Kanal-Insel Jersey ansässig und betreibt Goldminen in der Elfenbeinküste, in Mali, Senegal und in der Demokratischen Republik Kongo.