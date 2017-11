Grünen-Chefin Peter fordert von Merkel Signale bei Weltklimagipfel

Berlin (Reuters) - Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter hat von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Auftritt bei der Weltklimakonferenz in Bonn ein Signal für mehr Klimaschutz verlangt.

Vehicles drive through heavy smog in Delhi, India, November 8, 2017. REUTERS/Cathal McNaughton TPX IMAGES OF THE DAY

“Die Erwartungen an die Rede von Frau Merkel sind hoch”, sagte Peter den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (Mittwochausgabe). “Von Industrieländern wie Deutschland müssen angesichts weltweit steigender CO2-Emissionen jetzt Signale für einen ambitionierten Klimaschutz ausgehen - nicht länger mit schönen Worten, sondern endlich auch faktisch.” Das Thema Klimaschutz ist bei den Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grünen heiß umstritten. Von Merkels Rede wird daher auch eine Botschaft an die Verhandlungsführer in Berlin im Ringen um eine Jamaika-Koalition erwartet.

Die an den Sondierungen beteiligte Grünen-Vorsitzende rief die Kanzlerin dazu auf, sich Forderungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron anzuschließen. Macron hatte einen Mindestpreis für den Ausstoß einer Tonne CO2 von 30 Euro gefordert. Das ist gut viermal so viel wie der derzeitige Preis im EU-Emissionshandel für die CO2-Verschmutzungsrechte. Macron will am Mittwoch nach der Kanzlerin in Bonn sprechen.

Die Weltklimakonferenz tritt ab Mittwoch in die entscheidende Phase. Bis Freitag sollen die Staaten sich auf Regeln verständigen, wie ihre Beiträge zum Klimaschutz vergleichbarer werden. Im Vertrag von Paris haben sie sich 2015 darauf verständigt, die Erwärmung der Erde auf unter zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen.