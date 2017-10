Nicaragua will Pariser Klimaabkommen beitreten - USA weiter isoliert

(Reuters) - Nicaragua hat angekündigt, dem Pariser Klimaabkommen beizutreten.

Der Vertrag sei das einzige Instrument, um international abgestimmt gegen Erderwärmung und Naturkatastrophen vorzugehen, sagte Vizepräsidentin Rosario Murillo am Montag. Die Regierung habe bereits alle erforderlichen Unterlagen an die Vereinten Nationen übersandt. Mit einem Beitritt Nicaraguas zu dem 2015 von fast 200 Ländern verabschiedeten Abkommen geraten die USA weiter in die Isolation. Sollte US-Präsident Donald Trump seine Ankündigung eines Rückzugs aus dem Abkommen wahr machen, wäre neben den USA nur Syrien als einziger Staat nicht Mitglied des Abkommens.