WTO erhöht Ebola-Warnstufe im Kongo auf "sehr hoch"

Genf/Kinshasa (Reuters) - Das Risiko einer Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erheblich gestiegen.

Packaged Ebola-response materials wait to be transported to the Democratic Republic of Congo in this May 16, 2018 picture obtained from social media video, in Brussels, Belgium. DOCTORS WITHOUT BORDERS/MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

Die WHO erhöhte die Gefahrenstufe am Freitag auf “sehr hoch”, nachdem in der Millionenstadt Mbandaka ein Krankheitsfall bestätigt wurde. Das Gesundheitsministerium des Landes bestätigte außerdem elf neue Infektionen in der nahe gelegenen Kleinstadt Bikoro. Die meisten Verdachtsfälle waren bisher auf dem Land gemeldet worden. “Ebola ist in der Stadt ein völlig anderes Phänomen als auf dem Land, weil Menschen in städtischen Gebieten viel mehr Kontakt haben”, sagte Peter Salama von der Notfalleinheit der WHO. Anders als auf dem Land könne sich die Krankheit in Städten rasant ausbreiten.

Nach Angaben der WHO wurde der hoch ansteckende Virus im vergangenen Monat bei 44 Patienten im Kongo vermutet, in drei Fällen sei die Infektion bestätigt worden. 15 Patienten seien bislang gestorben. Die Angaben des Gesundheitsministeriums weisen auf eine weitere Ausbreitung des Virus hin.

Die WTO hat 4300 Dosen eines experimentellen Impfstoffs in die Hauptstadt Kinshasa versendet und will weitere 7540 Dosen verschicken. Der Impfstoff wurde noch nicht offiziell zugelassen, darf aber nach Absprache internationaler Gesundheitsbehörden eingesetzt werden. Auch das Risiko für die Nachbarländer des Kongo wurde von der WHO auf “hoch” gestuft, international sei das Risiko aber noch “niedrig”.