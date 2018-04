Schweizer Rösti für Kim Jong Un beim Korea-Gipfeltreffen

Seoul (Reuters) - Schweizer Rösti mit koreanischer Note sollen beim historischen Gipfeltreffen von Nord- und Südkorea am Freitag die Grundlage für erfolgreiche Gespräche legen.

Roesti, Swiss hash browned potatoes are served at the Rheinfelder Bierhaus restaurant in Zurich, Switzerland April 24, 2018. REUTERS/Arnd Wiegmann

Das Kartoffelgericht aus den Alpen wird Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un dabei nicht etwa mit Blick auf die Neutralität der Eidgenossen vorgesetzt. Sondern es sei “eine Hommage an Kims Kindheit” in der Schweiz, teilte Südkoreas Präsidialamt am Dienstag mit. Kim hat seine Schulzeit Presseberichten zufolge in der Schweiz verbracht. Auch Südkoreas Präsident Moon Jae In soll an seine Jugend erinnert werden. Deshalb stehe auf der Speisekarte des Willkommensdinners am Freitag auch gebackener Petersfisch aus der Hafenstadt Busan.

Eine erste Einigung wurde schon vor dem ersten innerkoreanischen Spitzentreffen seit mehr als zehn Jahren vermeldet: Südkoreas Präsident habe sich kalte Nudeln nach Pjöngjanger Art vom nordkoreanischen Restaurant Okryu Gwan gewünscht und Nordkorea wolle dem gerne nachkommen, hieß es weiter. Der Chef des bekannten nordkoreanischen Restaurants werde zur Grenzanlage von Panmunjom reisen und die Spezialität des Hauses persönlich zubereiten.

Auch sonst ist die mit Spannung erwartete heikle Zusammenkunft der beiden koreanischen Führer bis ins kleinste Detail geplant. Zum Essen werde ein Wein aus Azaleen gereicht. Falls stärkere Getränke gewünscht sein sollten, stehe ein 40-prozentiger Schnaps bereit, der ursprünglich aus dem Norden stammt und mittlerweile in Südkorea hergestellt wird.