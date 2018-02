Korruptionsverdacht Grund der Festnahme von lettischem Notenbankchef

Riga/Brüssel (Reuters) - Lettlands Notenbank-Chef Ilmars Rimsevics ist nach Angaben der nationalen Anti-Korruptionsbehörde wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit festgenommen worden.

Er solle eine Bestechungssumme von mindestens 100.000 Euro verlangt haben, sagte Behördenleiter Jekabs Straume am Montag in Riga. Das EZB-Ratsmitglied war am Wochenende festgenommen worden, nachdem Anti-Korruptionsermittler Wohnung und Büro des Notenbankers durchsucht hatten. Die lettische Bankenbranche steht derzeit auch wegen eines Geldwäsche-Vorwurfs gegen das Institut ABLV Bank seitens der USA in den Schlagzeilen. Die Verhaftung von Rimsevics stehe damit aktuell aber in keinem Zusammenhang, sagte Straume.

Die EU-Kommission teilte mit, die Festnahme des Notenbank-Gouverneurs sei Sache der nationalen Behörden. Die Kommission habe Vertrauen in die lettischen Aufseher, sagte ihr Sprecher Margaritis Schinas.