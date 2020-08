Deutsche Botschaftsmitarbeiterin bei Explosion in Beirut getötet

A woman cleans up debris at a damaged shop following Tuesday's blast in Beirut's port area, Lebanon August 6, 2020. REUTERS/Aziz Taher

Berlin (Reuters) - Bei der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist auch eine Mitarbeiterin der deutschen Botschaft ums Leben gekommen.

“Unsere schlimmste Befürchtung hat sich bestätigt. Eine Angehörige unserer Botschaft in Beirut ist durch die Folgen der Explosion in ihrer Wohnung ums Leben gekommen”, erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas am Donnerstag in Berlin. “Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amts sind in tiefer Trauer um die Kollegin.”

Er habe den Angehörigen und der Belegschaft der Botschaft sein Beileid ausgesprochen, auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen und der Bundesregierung, erklärte Maas. “Allen, die wie unsere verstorbene Kollegin jeden Tag auf der ganzen Welt im Dienst für unser Land große persönliche Risiken eingehen, gilt mein Dank.”

Bei der Explosion in einer Lagerhalle im Hafen in Beirut am Dienstag sind mindestens 145 Menschen getötet und mehr als 5000 verletzt worden. Die Zahl der Todesopfer dürfte den libanesischen Behörden zufolge noch steigen. Unter den Toten ist nach Angaben der Regierung in Paris auch der französische Architekt Jean-Marc Bonfils.

