Macron will mehr Hilfe für Libanon mobilisieren - Mahnt auch Reformen an

A combination picture shows a view of the port of Beirut, Lebanon, August 22, 2019 and after a blast August 5, 2020. REUTERS/Mohamed Azakir

Beirut (Reuters) - Nach der Explosionskatastrophe in Beirut will der französische Präsident Emmanuel Macron mehr internationale Hilfe für den Libanon mobilisieren.

Eine schnelle Reaktion sei nötig, denn der Libanon stecke bereits seit längerer Zeit in einer politischen und wirtschaftlichen Krise, sagte Macron am Donnerstag bei seiner Ankunft in Beirut, wo er zu Gesprächen über die Lage von seinem Amtskollegen Michel Aoun empfangen wurde. Dabei mahnte er aber auch Reformen und einen verstärkten Kampf gegen Korruption an. Der libanesische Wirtschaftsminister Raoul Nehme sagte, sein Land sei kaum imstande, die finanziellen Folgen der verheerenden Explosion ohne Hilfe aus dem Ausland zu bewältigen. Die EU-Kommission bot erste wirtschaftliche Unterstützung an. Die Zahl der Todesopfer stieg auf mindestens 145. Darunter ist auch eine deutsche Botschaftsmitarbeiterin, wie Außenminister Heiko Maas mitteilte.

Macron mahnte, das Reformen und eine Bekämpfung von Korruption im Libanon überfällig seien, um das Land wieder auf die Beine zu bringen. Dies müsse offen angesprochen werden. “Über die Explosion hinaus wissen wir, dass die Krise hier ernst ist”, sagte Macron. Es gehe um die historische Verantwortung der herrschenden politischen Elite. Vor einer wütenden Menschenmenge im Zentrum von Beirut versprach er, dass die französische Hilfe nicht in korrupte Hände fließen werde. “Ich garantiere euch das”, sagte Macron. Dazu wolle er der libanesischen Führung einen neuen Pakt vorschlagen. Beide Länder haben aus historischen Gründen traditionell enge Beziehungen.

WIRTSCHAFTSMINISTER: MITTEL DES LIBANON SIND BEGRENZT

Dem Libanon macht schon seit längerem eine schwere Wirtschaftkrise und hohe Arbeitslosigkeit zu schaffen. Hintergrund sind eine grassierende Korruption und Misswirtschaft, die der politischen Elite vorgeworfen wird. Der libanesische Wirtschaftsminister wies auf die beschränkten Mittel zur Bewältigung der Katastrophe hin. “Die Kapazität des Staates ist sehr begrenzt, ebenso wie die der Zentralbank und der Banken”, sagte er dem TV-Sender Sky News Arabia. Eine Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) sei der einzige Ausweg. Beiruts Gouvernör Marwan Abbud schätzte die Kosten der Katastrophe einschließlich der Verluste von Unternehmen auf bis zu 15 Milliarden Dollar.

Die EU-Kommission will dem Libanon bei der Bewältigung der Folgen der Explosionskatastrophe mit Handelsvergünstigungen und Zollerleichterungen helfen. Die Brüsseler Behörde stehe in dieser schwierigen Zeit bereit für eine Stärkung der beiderseitigen Handelsbeziehungen, erklärte Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach einem Telefonat mit dem libanesischen Ministerpräsidenten Hassan Diab. Die Europäische Union wolle den Libanon zudem bei Verhandlungen mit internationalen Finanzinstitutionen über weitere Wirtschaftshilfen unterstützen. Die Weltbank erklärte sich bereit, beim Zusammenbringen der Wiederaufbaufinanzierung mitzuwirken.

In den Trümmern am Hafen suchten Rettungskräfte weiter nach Überlebenden. Dutzende Menschen wurden noch vermisst. Rund 5000 Menschen wurden bei der Explosion verletzt, deren seismische Wucht bis in die fast 600 Kilometer entfernte Hafenstadt Eilat an der israelischen Küste am Roten Meer zu spüren gewesen war. Rund eine Viertelmillion Menschen in Beirut wurde obdachlos. Der Hafen der Hauptstadt als wichtigstes Drehkreuz für Lebensmittellieferungen in den Libanon wurde dem Erdboden gleichgemacht. Bei der Suche nach der Ursache lag der Fokus weiter auf 2750 Tonnen hochexplosiven Ammoniumnitrats, die der Regierung zufolge sechs Jahre lang ungesichert im Hafen gelagert wurden. In Sicherheitskreisen wurde von Untätigkeit und Fahrlässigkeit gesprochen. Es sei “nichts getan worden”, um das gefährliche Material zu entfernen. Schweißarbeiten hätten ein Feuer verursacht, dass zu der Explosion geführt habe.

Viele Libanesen, die in der Wirtschaftskrise ihren Arbeitsplatz und Ersparnisse verloren haben, geben allerdings den verantwortlichen Politikern die Schuld an der Situation. “Unsere Führer sind Gauner und Lügner. Ich glaube nicht, dass sie eine Untersuchung durchführen werden. Sie haben das Land zerstört, und sie lügen immer noch das Volk an”, sagte Rentner Jean Abi Hanna.