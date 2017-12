Libanons Regierungschef Hariri fordert von Hisbollah Neutralität

Paris (Reuters) - Der libanesische Ministerpräsident Saad al-Hariri hat die Neutralität der schiitischen Hisbollah zur Bedingung für seinen Verbleib im Amt gemacht.

Saad al-Hariri who suspended his decision to resign as prime minister is seen from a window at his home in Beirut, Lebanon November 22, 2017. REUTERS/Jamal Saidi

Er wolle keine politische Partei in seiner Regierung, die sich in Konflikte zwischen arabischen Staaten einmische, sagte Hariri am Montag dem französischen Sender CNews. “Ich warte auf die Neutralität, auf die wir uns in der Regierung verständigt haben. Man kann nicht eines sagen und etwas anderes tun.” Die Hisbollah, die im Libanon mitregiert, wird vom Iran unterstützt und kämpft in Syrien an der Seite von Präsident Baschar al-Assad sowie im Irak gegen die radikal-islamische IS-Miliz. Hariri wiederum wird vom sunnitischen Saudi-Arabien gestützt, das sich selbst in regionale Konflikte wie den im Jemen einmischt und dort mit seinem Erzfeind Iran einen Stellvertreterkrieg führt.

Hariri hatte Anfang November bei einem Besuch in Saudi-Arabien überraschend seinen Rücktritt angekündigt, Präsident Michel Aoun nahm diesen aber nicht an. Später hob Hariri seinen Rücktritt auf und erklärte, Aoun habe ihn darum gebeten. Er sei bereit, Ministerpräsident zu bleiben, wenn die Hisbollah sich an die Staatspolitik halte und auf Einmischungen verzichte, sagte Hariri bei CNews. “Sie wissen, dass wir in der Region neutral bleiben müssen.”