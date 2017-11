Bewegung in Libanon-Krise - Hariri kündigt Rückkehr an

Paris (Reuters) - In die Libanon-Krise könnte nach einem wochenlangen Machtvakuum wieder Bewegung kommen.

A worker is seen fixing a huge banner depicting Lebanese prime minister Saad al-Hariri, who resigned a fortnight ago during a visit to Saudi Arabia, in the southern city of Sidon, Lebanon, November 18, 2017. REUTERS/Ali Hashisho TPX IMAGES OF THE DAY - RC1FD920D100

Der frühere Regierungschef Saad al-Hariri kündigte am Samstag in Paris an, er wolle am Mittwoch in sein Heimatland zurückkehren. Er werde in den nächsten Tagen reisen und nach einem Gespräch mit Präsident Michel Aoun seine Position erläutern, sagte Hariri nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Frankreich erwägt die Einberufung einer internationalen Konferenz, um die Krise in der Region zu entschärfen. Hariri war zu Monatsbeginn nach Saudi-Arabien gereist, hatte dort seinen Amtsverzicht erklärt und dies mit Sorge um sein Leben begründet. Im Libanon gewinnt die vom Iran unterstützte radikalschiitische Hisbollah-Bewegung an Boden. Hariri dagegen ist sunnitischer Moslem und Verbündeter von Saudi-Arabien, das mit dem Iran um die Vorherrschaft in der Region rivalisiert.

Macron hatte Hariri eingeladen und gesagt, er gehe davon aus, dass dieser in den kommenden Tagen oder Wochen in den Libanon zurückkehren werde. Die frühere Kolonialmacht Frankreich versucht zu vermitteln. “Wir bemühen uns um eine Deeskalation. Wir wollen eine Weiterverbreitung der Krise verhindern, die außer Kontrolle geraten könnte”, sagte ein französischer Diplomat.

Hariri hatte am 4. November seinen Rücktritt mit der Angst vor einem Attentat begründet. Einem solchen war schon sein Vater - ebenfalls Ministerpräsident im Libanon - 2005 in der Hauptstadt Beirut durch einen Anschlag auf seinen schwer gesicherten Fahrzeugkonvoi zum Opfer gefallen. Die Vereinten Nationen sahen eine Beteiligung der Hisbollah als erwiesen an und erließen mehrere Haftbefehle. Hisbollah hat die Verdächtigen aber nie ausgeliefert.

Libanons Präsident Aoun hatte gesagt, er akzeptiere den Rücktritt nicht, solange Hariri nicht in den Libanon zurückgekehrt sei und ihm die Gründe für seinen Schritt erläutert habe. Aoun wiederum - ein Christ - wird von der Hisbollah gestützt.