Mindestens 31 Tote bei Untergang von Flüchtlingsboot vor Libyen

Tripolis (Reuters) - Beim Untergang eines Flüchtlingsboots vor der libyschen Westküste sind am Samstag mindestens 31 Menschen ertrunken, darunter mehrere Kinder.

Libyan Red Crescent workers carry a bag containing a body of a migrant who died when a boat sank off Libya's western coast, in Tripoli, Libya November 25, 2017. REUTERS/Ismail Zitouny

Nach Angaben der libyschen Küstenwache konnten 200 weitere Menschen gerettet werden. Sie wurden in den Hafen der Hauptstadt Tripolis gebracht. Den Angaben zufolge waren die Flüchtlinge in zwei Booten unterwegs. Als die Küstenwache sie vor der Küste von Garabulli bemerkte, sei ein Boot schon untergegangen. 60 Insassen hätten sich an Trümmerteilen festgehalten und hätten deswegen gerettet werden können, sagte ein Kommandant der Küstenwache. Weitere 140 Menschen seien aus dem zweiten Boot gerettet worden.

Libyen ist der Haupt-Startpunkt für Migranten aus Afrika, die die Überfahrt nach Europa versuchen. Schleuser verfrachten sie häufig in seeuntüchtige und überladene Boote. Die meisten Bootsflüchtlinge werden von Schiffen aufgegriffen und nach Italien gebracht. Dort sind in diesem Jahr bereits 115.000 Migranten auf dem Seeweg angekommen. Allerdings fängt die von der EU unterstützte libysche Küstenwache immer mehr Schleuserboote ab und bringt die Migranten zurück nach Libyen. Rund 3000 Migranten sind in diesem Jahr bei dem Versuch ertrunken, über das Mittelmeer in die Europäische Union zu gelangen.