UN-Sonderbeauftragter sieht Chancen für Friedensgespräche in Libyen

U.N. Envoy for Libya, Ghassan Salame holds a news briefing ahead of U.N.-brokered military talks in Geneva, Switzerland, February 4, 2020. REUTERS/Denis Balibouse

Genf (Reuters) - Die Vereinten Nationen wollen im libyschen Bürgerkrieg zwischen den verfeindeten Parteien vermitteln und hoffen auf einen Waffenstillstand.

Der UN-Sonderbeauftragte Ghassan Salamé sagte am Dienstag in Genf, beide Seiten seien zu Gesprächen bereit. Es gebe einen “aufrichtigen Willen zum Start von Verhandlungen”. Seit Montag gebe es Diskussionen, viele Punkte stünden auf der Liste. Es solle der Versuch unternommen werden, eine Waffenruhe für das nordafrikanische Land zu erzielen, die dann auch halte.

Zuletzt gab es wieder vermehrt Gefechte zwischen der Regierung von Libyens Ministerpräsident Fajes al-Serradsch und dem abtrünnigen General Chalifa Haftar, der weite Teile des Landes kontrolliert. An den Gesprächen in Genf nehmen jeweils fünf hochrangige Militärs beider Seiten teil. Diese trafen am Montag aber nicht persönlich aufeinander.

Salamé sagte aber auch, dass das vereinbarte Waffenembargo von beiden Seiten immer wieder gebrochen werde. Lieferungen kämen per Flugzeug und Booten ins Land. Russland und die Türkei hatten zuletzt zu einem Waffenstillstand aufgerufen. Russland unterstützt die Haftar-Truppen, die Türkei die international anerkannte Regierung in Tripolis. Auch bei einer großen Libyen-Konferenz in Berlin mit allen relevanten Akteuren wurde Mitte Januar eine Waffenruhe ausgehandelt, die sich dann aber als brüchig erwies.

Seit fast einem Jahr toben bereits Kämpfe in Libyen. Die Haftar-Milizen kontrollieren den Osten des Landes und wollen die Hauptstadt Tripolis einnehmen und so al-Serradsch stürzen.