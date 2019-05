Entscheidung um Nachfolge von Litauens Präsidentin fällt in Stichwahl

Lithuania's President Dalia Grybauskaite arrives for a European Union leaders summit in Brussels, Belgium March 21, 2019. REUTERS/Toby Melville

Vilnius (Reuters) - Die Entscheidung im Rennen um die Nachfolge von Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite fällt am 26. Mai in einer Stichwahl.

Dann stehen sich der Wirtschaftsexperte GitanasNauseda und die ehemalige Finanzministerin Ingrida Simonyte gegenüber. Sie erhielten in der ersten Runde am Sonntag die meisten Stimmen. Ministerpräsident Saulius Skvernelis, der ebenfalls angetreten war, gab sich in der Nacht zum Montag geschlagen und kündigte seinen Rücktritt für den 12. Juli an.

Simonyte und Nauseda galten vor der Abstimmung als Favoriten. Nach Auszählung von Dreiviertel der Stimmen lag Nauseda knapp vor Simonyte. Das Endergebnis solle im Laufe des Montags vorliegen. Die nach wie vor bei vielen Litauern beliebte Grybauskaite, die zu den schärfsten Russland-Kritikerinnen in der Europäischen Union zählt, durfte nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten. Wichtigste Themen für viele Wähler waren Armut sowie die großen Einkommensunterschiede, die in dem baltischen Staat nach Bulgarien am höchsten in der EU sind.