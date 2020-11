Luftfahrtkoordinator - Flughäfen brauchen staatliche Hilfe

Euro currency bills are pictured at the Croatian National Bank in Zagreb, Croatia, May 21, 2019. Picture taken May 21, 2019. REUTERS/Antonio Bronic

Berlin (Reuters) - Der Regierungs-Koordinator für die Luftfahrt, Thomas Jarzombek, unterstützt Forderungen der Branche nach weiteren staatlichen Hilfen in der Corona-Krise.

“Es ist offensichtlich, dass die Flughäfen Unterstützung der Regierung brauchen”, sagte Jarzombek am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. “Und dies betrifft längst nicht mehr nur kleine Flughäfen, sondern auch große.” Wegen ihrer Eigentümerstruktur etwa mit Länderanteilen könnten die Flughäfen aber nicht von den Hilfen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) profitieren, mit dem die Bundesregierung Firmen helfen will, deren Umsatz in der Corona-Krise eingebrochen ist. “Hier braucht es passende Mechanismen”, sagte der CDU-Politiker. Am Freitag treffen sich Branchenvertreter mit der Bundesregierung, um über weitere Hilfen zu beraten. Der Luftfahrtkoordinator sitzt im Wirtschaftsministerium. Über Hilfen müssen vor allem Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) verhandeln.