Studie - Impfstoff-Hoffnung sorgt für Rekord-Kapitalzufluss in Aktien

The Bank of America building is shown in Los Angeles, California October 29, 2014. REUTERS/Mike Blake/File Photo

London (Reuters) - Die Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Krise beschert den Aktienmärkten einer Studie zufolge Mittelzuflüsse in Rekordhöhe.

Investoren hätten in den vergangenen vier Wochen 115 Milliarden Dollar in Aktienfonds gepumpt, teilte die Bank of America am Freitag mit. Aus dem “sicheren Hafen” Gold hätten sie dagegen binnen drei Wochen neun Milliarden Dollar abgezogen. Die Pandemie habe in den vergangenen Monaten auch insgesamt für Kursturbulenzen gesorgt: “die größte Panik aller Zeiten, die größte Wall-Street-Rally aller Zeiten”.

Unterdessen schürten die billionenschweren Hilfsprogramme von Notenbanken und Regierungen zur Abfederung der Corona-Folgen die Furcht vor Inflation, hieß es weiter. Dies mache inflationsgeschützte Anleihen attraktiv. In der vergangenen Woche hätten Investoren zwei Milliarden Dollar in derartige Papiere gesteckt. Das sei der zweithöchste Wert überhaupt.