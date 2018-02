Wall Street treibt Asiens Börsen an - Dollar gibt nach

Tokio (Reuters) - Kursgewinne an der Wall Street haben am Donnerstag für Auftrieb an Japans Börsen gesorgt.

In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,6 Prozent auf 21.501 Punkte. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik mit Ausnahme Japans legte 1,2 Prozent zu. Anleger zeigten sich ermutigt vom Anstieg der US-Aktienmärkte am Mittwoch. In New York schürten Inflationsdaten zwar zunächst Spekulationen auf schneller steigende Zinsen, aber dann drehte die Stimmung - und die Börsenbarometer zogen an.

An den Devisenmärkten in Fernost blieb der Dollar unter Druck. Der Euro notierte 0,1 Prozent höher mit 1,2457 Dollar. Zum Yen gab die US-Währung 0,4 Prozent nach auf 106,60 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9285 Franken je Dollar und 1,1565 Franken je Euro gehandelt.