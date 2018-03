Polit-Skandal setzt japanischer Börse zu

Frankfurt/Tokio (Reuters) - Der schwindende Rückhalt des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in der Bevölkerung macht Anleger nervös.

Employees of the Tokyo Stock Exchange (TSE) work at the bourse in Tokyo, Japan, February 6, 2018. REUTERS/Toru Hanai

Der Nikkei-Index fiel am Montag um 0,9 Prozent auf 21.481 Punkte.

Einer Umfrage vom Wochenende zufolge sind Abes Zustimmungswerte wegen einer Affäre um angebliche Vetternwirtschaft auf den niedrigsten Wert seit seinem Amtsantritt 2012 gefallen. Zwei Drittel der Befragten gaben dem Ministerpräsidenten sowie Finanzminister Taro Aso eine Mitverantwortung an einem Vertuschungsversuch. Auslöser des Skandals ist der Verkauf staatlicher Grundstücke an den Schul-Betreiber Moritomo Gakuen, der Verbindungen zu Abes Frau Akie hat. In den Verkaufsdokumenten des Finanzministeriums wurden sämtliche Verweise auf Abe, seine Frau und Finanzminister Aso getilgt. Abe und Aso wiesen den Vorwurf des Fehlverhaltens zurück.

In Südkorea verlor die Börse 0,8 Prozent. Ihr setzte ein Kursrutsch von jeweils etwa 3,5 Prozent bei Kia und Hyundai zu. Auslöser des Ausverkaufs sind US-Ermittlungen wegen möglicherweise fehlerhafter Airbags in Fahrzeugen der Autobauer. Hyundai hatte im Januar wegen technischer Probleme mit diesem Bauteil in den USA bereits 150.000 in die Werkstätten gerufen.

Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen:

Indizes Stand Veränderung

in Prozent

Nikkei 21.480,90 -0,9

Topix 1.719,97 -1,0

Shanghai 3.279,60 +0,3

CSI300 4.074,35 +0,4

Hang Seng 31.531,55 +0,1

Kospi 2.475,03 -0,8

MSCI-Index Asien ex Japan

584,60 -0,4

Euro/Dollar 1,2263

Pfund/Dollar 1,3924

Dollar/Yen 105,71

Dollar/Franken 0,9536

Dollar/Yuan 6,3291

Dollar/Won 1.070,16

Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index:

Gewinner +/- Verlierer +/-

in % in %

ASTELLAS PHARMA(4503.T) +3,7 SONY CORP(6758.T) -4,2

JGC CORPORATION(1963.T) +1,5 YASKAWA ELEC(6506.T) -3,8

KANSAI ELE PWR(9503.T) +1,1 NISSAN CHEM -3,8

INDS(4021.T)

JPN STEEL WORKS(5631.T) +1,0 KONICA MINOLTA(4902.T) -3,8

PACIFIC METALS(5541.T) +0,9 NIKON CORP(7731.T) -3,8