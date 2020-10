Schwaches Börsendebüt für Ladesäulen-Bauer Compleo

A Frankfurt stock exchange building in Frankfurt, Germany February 28, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt (Reuters) - Der Ladesäulen-Hersteller Compleo Charging Solutions ist am Mittwoch bei seinem Börsendebüt mit Verlusten in den Handel am Frankfurter Aktienmarkt gestartet.

Die Aktien erschienen mit 44 Euro erstmals auf den Kurszetteln. Ausgegeben worden waren die Papiere zu je 49 Euro in der unteren Hälfte der Angebotsspanne, die von 44 bis 59 Euro je Aktie reichte. Der Börsengang brachte 81 Millionen Euro ein, wovon 44 Millionen an Compleo selbst fließen. Das Geld will der Hersteller von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge zum größten Teil für die Erweiterung der Produktkapazitäten nutzen. Nach dem Börsengang befinden sich gut 48 Prozent der Aktien im Streubesitz. Zum Ausgabepreis wurde Compleo mit 168 Millionen Euro bewertet.