Wall-Street-Erholung gibt Dax Auftrieb

Frankfurt (Reuters) - Ermuntert von der Kurserholung an der Wall Street kehren Anleger in den deutschen Aktienmarkt zurück.

Nach vier Verlusttagen in Folge legte der Dax zur Eröffnung am Mittwoch 0,7 Prozent auf 12.477 Punkte zu. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte am Dienstag nach Börsenschluss in Deutschland ins Plus gedreht und 2,3 Prozent fester geschlossen.

“Es ist aber noch zu früh, um das Ende der aktuellen Schwächephase auszurufen”, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Die Konjunktur laufe zwar weiterhin rund, die jüngsten Kursausschläge schürten aber Verunsicherung, die in Zurückhaltung der Anleger resultieren könnte.

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt zählte Hannover Rück. Die Aktien des Rückversicherers stiegen dank eines überraschend hohen Gewinns um 2,5 Prozent.

Bei Osram fiel der Ergebnisrückgang weniger stark aus als befürchtet. Die Papiere des Leuchten-Anbieters gewannen 3,2 Prozent.