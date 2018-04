Dax im Plus zum Wochenstart - Telekom im Aufwind

Frankfurt (Reuters) - Die Entspannung im Nordkorea-Konflikt und die Hoffnung von Anlegern auf solide Unternehmenszahlen haben dem Dax zum Wochenauftakt Rückenwind gegeben.

Traders work at Frankfurt's stock exchange in Frankfurt, Germany, April 6, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Der deutsche Leitindex startete am Montag mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 12.607 Punkte in den Handel. “Wenn sich Nord- und Südkorea aussöhnen, sind die Anleger eine Sorge los”, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die beiden Länder einigten sich am Wochenende darauf, die geteilte Halbinsel schrittweise von Atomwaffen zu befreien und den seit fast sieben Jahrzehnten andauernden Kriegszustand zu beenden.

Im Mittelpunkt des Interesses standen die Aktien der Deutschen Telekom nach der Ankündigung der Tochter T-Mobile US, den kleineren Rivalen Sprint für 26 Milliarden Dollar zu übernehmen. Die Telekom-Aktien waren mit einem Plus von drei Prozent mit Abstand der größte Gewinner im Dax. Es ist bereits der dritte Anlauf für einen Zusammenschluss von T-Mobile US mit Sprint. Dieser soll über einen Aktientausch erfolgen, Bargeld soll nicht fließen. Für die Telekom ist es - einschließlich der Schulden, die übernommen werden, - mit rund 60 Milliarden Dollar die größte jemals getätigte Transaktion.