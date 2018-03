Dax startet nach Technikpanne mit Plus in verzögerten Handel

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist am Freitag wegen technischen Problemen mit einer knapp 45-minütigen Verzögerung in den Handel und leicht im Plus gestartet.

Traders work at Frankfurt's stock exchange in Frankfurt, Germany, February 6, 2018. Picture taken with a fisheye lens. REUTERS/Ralph Orlowski

Er legte zu Beginn 0,4 Prozent auf 12.395 Zähler zu. Laut der Deutschen Börse hatte eine technische Störung den Handel am Morgen lahmgelegt. Händler rechneten in den nächsten Stunden mit stark schwankenden Kursen, da im Tagesverlauf Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien verfallen. Am sogenannten Hexensabbat versuchen Investoren die Preise der Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung zu bewegen.

Neben dem großen Verfallstermin bewegten aber auch Berichte über eine anhaltende Personalrochade im Weißen Haus sowie der drohende Handelsstreit zwischen USA und China die Gemüter. Börsianern zufolge dürften sich die Zuwächse im Dax daher eher in Grenzen halten.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten die Aktien der Deutschen Telekom mit einem Plus von 0,9 Prozent. Die Linde-Papiere gaben rund ein Prozent nach und waren damit der schwächste Dax-Wert. Die geplante Fusion des Industriegase-Spezialisten mit dem US-Rivalen Praxair wird zum Rennen gegen die Zeit. Die EU-Kommission fordert für die Überprüfung des Vorhabens mehr Geduld als erwartet.