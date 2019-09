Nahender EZB-Entscheid macht Europa-Anleger nervös

Traders walk past the German share price index DAX graph at Frankfurt's stock exchange in Frankfurt, Germany March 14, 2019. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt (Reuters) - Zwei Tage vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) steigt die Nervosität unter den Anlegern.

“Viele haben Angst, jetzt neue Positionen einzugehen und dann auf dem falschen Fuß erwischt zu werden”, führte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners aus. Dax und EuroStoxx50 verloren am Dienstag jeweils etwa 0,3 Prozent auf 12.197 beziehungsweise 3484 Punkte, und der Euro stagnierte bei 1,1042 Dollar.

Unter Anlegern gilt als ausgemacht, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag den Zins für Einlagen bei der Notenbank senken wird. Uneins sind sie sich dagegen, wie groß der Schritt ausfallen und ob EZB-Chef Mario Draghi zusätzlich eine Wiederaufnahme der Wertpapierkäufe ankündigen wird. Die Erwartungen seien hoch und damit auch die Gefahr von Enttäuschungen, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

In diesem Zusammenhang zogen die Preissenkungen der chinesischen Industrie besondere Aufmerksamkeit auf sich. Die dortigen Erzeugerpreise fielen im August um 0,8 Prozent, so stark wie seit drei Jahren nicht. Anleger fürchteten, dass chinesische Firmen durch diese Preissenkungen die Teuerung auf den Weltmärkten drückten und es so EZB & Co. zusätzlich erschwerten, ihre Inflationsziele zu erreichen, sagte Markets.com-Experte Wilson.

30-JÄHRIGE BUNDESANLEIHE WIEDER MIT POSITIVER RENDITE

Am Anleihemarkt sorgten Spekulationen auf neue Schulden den Bundes für Verkäufe. Dies hievte die Rendite der 30-jährigen Titel erstmals seit etwa sechs Wochen wieder über die Marke von null Prozent auf plus 0,009 Prozent. Die zehnjährigen Papiere rentierten bei minus 0,574 Prozent. Insidern zufolge denkt die Bundesregierung über einen Schattenhaushalt nach, über den trotz verfassungsrechtlich verankerter Schuldenbremse deutlich mehr investiert werden soll - vor allem in den Klimaschutz. “Wird dies die Euro-Zone aus Rezession und geringer Inflation befreien?”, gab Anlagestratege Antoine Bouvet von der ING Bank zu bedenken. “Nein. Das ist eine willkommene Maßnahme, aber nicht umfangreich genug.”

Unter den europäischen Aktienwerten rückte EDF ins Rampenlicht. Der französische Versorger untersucht nach eigenen Angaben mögliche Unregelmäßigkeiten bei AKW-Komponenten des Zulieferers Framatome. EDF-Aktien fielen daraufhin um bis zu 8,8 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 9,90 Euro und steuerten auf den größten Tagesverlust seit knapp zwei Jahren zu. “Der Markt weiß nicht, was er davon halten soll”, sagte ein Börsianer. “Die Leute befürchten das Schlimmste, bis sie nähere Informationen erhalten.” Frankreich ist nach den USA der weltweit zweitgrößte Betreiber von Kernkraftwerken.