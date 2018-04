Dax dürfte sich zum Handelsstart kaum bewegen

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag laut Börsianern wenig verändert in den Handel starten. Schon am Mittwoch war der deutsche Leitindex kaum vom Fleck gekommen, er schloss mit 12.590 Punkten. An der Wall Street hatten sich die Anleger ebenfalls zurückgehalten: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,2 Prozent auf 24.748 Punkte, zu Handelsschluss in Europa hatte er noch leicht im Plus gelegen.

A trader works at Frankfurt's stock exchange in Frankfurt, Germany, April 6, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Ohne größeren Einfluss auf die US-Kurse blieb der Konjunkturbericht der amerikanischen Notenbank (Fed). Demzufolge sehen die Währungshüter die heimische Wirtschaft trotz des Handelsstreits mit China weiter auf dem Wachstumspfad.

An den asiatischen Märkten ging es am Donnerstag leicht bergauf. Der Tokioter Leitindex Nikkei legte 0,3 Prozent zu. Grund für die Gewinne war Händlern zufolge die Erleichterung über den Verlauf des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump mit Japans Ministerpräsident Shinzo Abe. Trump und Abe verständigten sich darauf, die Handelsgespräche zwischen beiden Ländern zu intensivieren.

Bei den Einzelwerten im Dax dürfte Merck im Fokus stehen. Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern verkauft sein Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten für rund 3,4 Milliarden Euro an den US-Konsumgüterriesen Procter & Gamble.

Auf der Konjunkturseite stehen neben dem Wochenbericht vom US-Arbeitsmarkt der Konjunkturindex des Fed-Bezirks von Philadelphia und die Frühindikatoren an. Die Anleger dürften zudem nach Washington zur IWF-Frühjahrstagung schauen, wo auch EZB-Chef Mario Draghi erwartet wird. In Berlin stellen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Konjunkturerwartungen für Deutschland vor. Laut Insidern dürften sie ihre Wachstumsprognose für 2018 auf 2,2 Prozent anheben.

Reporter: Andrea Lentzund Daniela Pegna; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.