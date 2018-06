Dax zu Börsenstart deutlich tiefer erwartet - Zollstreit belastet

Frankfurt (Reuters) - Eine drohende Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt für Nervosität an den Aktienmärkten.

The German share price index, DAX board, is seen at the stock exchange in Frankfurt, Germany, March 21, 2018. REUTERS/Tilman Blasshofer

Banken und Broker sagten für die Eröffnung am Dienstag deutlich fallende Kurse voraus. Bereits am Montag war der Dax mit einem Abschlag von 1,4 Prozent auf 12.834 Punkte schwächer in die neue Woche gestartet. Vor allem der amerikanisch-chinesische Handelskonflikt und der Streit in der Flüchtlingspolitik zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU hatten die Anleger verunsichert.

US-Präsident Donald Trump kündigte neue Zöllen auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar an, sollte die Regierung in Peking ihre geplanten Vergeltungszölle für frühere US-Zölle tatsächlich umsetzen. Die Regierung in Peking sprach von Erpressung und kündigte Gegenmaßnahmen an, sollten die USA die Ankündigung wahr machen. An den Börsen in Asien gab es deswegen deutliche Verluste. Der Nikkei-Index in Tokio gab 1,5 Prozent nach, der chinesische Shanghai Composite fiel um drei Prozent auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren.

Mit Spannung dürften Anleger auch nach Portugal schauen. In der Stadt Sintra trifft sich die weltweite Zentralbankenelite. EZB-Chef Mario Draghi wird erst am Abend nach Handelsschluss in Europa erwartet.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste leicht eingedämmt. Der Leitindex Dow Jones beendete die Sitzung 0,4 Prozent tiefer bei 24.987 Punkten, während die Technologiebörse Nasdaq fast unverändert bei 7747 Stellen blieb. Der S&P500 fiel um 0,2 Prozent auf 2773 Punkte.