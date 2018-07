Dax macht Boden gut - Erleichterung nach Streitende in Berlin

Frankfurt (Reuters) - Aufatmen an der Börse nach der Beilegung des Asylstreits von CDU und CSU: Der Dax startete am Dienstag mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 12.326 Punkte in den Handel.

Traders work at Frankfurt's stock exchange in Frankfurt, Germany, April 6, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Die Sorge, dass wegen des Streits der Koalitionsparteien CDU und CSU über den Umgang mit Flüchtlingen die Regierung in Berlin zerbricht, hatte den Leitindex in den vergangen Tagen belastet. Nun haben sich die beiden Parteien auf die Einrichtung von Transitzentren geeinigt. “An der Börse wird das vermeintliche Ende des Streits zunächst für Entspannung sorgen”, sagte Marktanalyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba.

Stärker in den Fokus wird nach Einschätzung von Experten nun wieder der Handelsstreit mit den USA rücken. Anleger fürchten sich davor, dass die höheren Zölle zu einer Abschwächung der Weltwirtschaft führen. In Asien gingen die Börsen deswegen auf Talfahrt, die chinesische Währung Yuan geriet unter Druck.

Unter den Top-Favoriten im Dax waren die Aktien der Allianz mit einem Kursplus von 1,3 Prozent. Der Münchener Versicherungskonzern will bis Ende September eigene Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Euro am Markt zurück erwerben.

Der Verkauf der ETF-Sparte der Commerzbank an die französische Bank Societe Generale stieß bei Anlegern des Frankfurter Instituts auf Wohlwollen. Die Titel der Commerzbank starteten 1,1 Prozent höher in den Handel.